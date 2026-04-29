Очеретько: Хочемо грати з Крістал Пелес у свій, атакувальний футбол

Півзахисник донецького Шахтаря Олег Очеретько оцінив майбутній матч проти Крістал Пелес у межах півфіналу Ліги конференцій.

Його слова передає клубна пресслужба.

"Завтра, вважаю, буде випробування для нас як молодої команди. Хочемо грати у свій, атакувальний футбол і намагатимемося порадувати наших уболівальників. Уже хочемо грати, у всіх настрій дуже позитивний. Хочеться також відчути класну атмосферу на стадіоні від наших уболівальників", – сказав хавбек.

Також гравець відповів на запитання про дуже високу команду суперника та перший матч сезону проти колективу з топ-5 ліг Європи.

"Так, знаємо, що в них дуже високий нападник, але ми гратимемо розумом, так би мовити, і не дозволятимемо подавати на нього в штрафну зону. Ми пройшли такий шлях, дуже непростий, важкий. У нас що два дні переїзд в інші країни, ми подорожуємо, і це буде зараз дуже непросте випробування, грати проти цієї команди. Але, звичайно, усі хочуть показати себе проти ліг топ-5, особливо проти такого клубу, як Крістал Пелес... Граємо за цю емблему, за уболівальників, і ніхто не може розслабитися – усі віддаються повністю на футбольному полі, на 100 відсотків", – розповів Очеретько.

Нагадаємо, матч Шахтар – Крістал Пелес відбудеться у четвер, 30 квітня, у польському Кракові, початок – о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь відбудеться 7 травня в Англії.

Додамо, що першу гру проти Крістал Пелес обслуговуватиме німецька бригада арбітрів на чолі з Феліксом Цваєром.

Також зазначимо, що напередодні "гірники" впевнено перемогли Кудрівку (3:1) у 25-му турі УПЛ.