Очеретько оцінив дебютну перемогу Мальдери на чолі збірної України: Ми почали грати в футбол

Атакувальний півзахисник донецького Шахтаря Олег Очеретько висловився про перемогу збірної України над Польщею (2:0).

Своєю думкою він поділився у етері MEGOGO.

Товариська гра стала дебютною для Андреа Мальдери на чолі національної команди.

"Та враження чудові: ми почали грати в футбол, контролювати м'яч. Знаєте, він сказав, щоб ми не боялись помилятися і грали в цей стиль, який ми хочемо бачити на футбольному полі. Вважаю, що деякі деталі у нас дуже добре вдавалися, і деякі треба напрацювати ще", – заявив Очеретько.

Футболіст "гірників" зізнався, чи більше йому подобаються вимоги, які зараз, аніж ті, які були при Реброві.

"Та ну звичайні вимоги – це збірна, знаєте. Це ви зараз мої слова перековеркали так, що ніби Сергій Ребров щось не так давав грати. Все вдавалося, просто що більш впевнено стали грати", – відповів Олег.

Очеретько відзначив, що вони працювали над володінням м'ячем та швидким його відбором у суперника.

Відзначимо, що перемогу Україні принесли голи Романа Яремчука та Андрія Ярмоленка. Вінгер київського Динамо впритул наблизився до гольового рекорду Андрія Шевченка у збірній.

Вже 7 червня "синьо-жовті" проведуть контрольну гру проти Данії. Початок – о 19:30 (за київським часом).