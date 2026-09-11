Маленькі деталі грають у футбол: Різник – про результат матчу з ПСВ

Голкіпер Шахтаря Дмитро Різник оцінив нічию з нідерландським ПСВ (1:1) у 1-му турі основного етапу Ліги чемпіонів-2026/27.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Для нас 1:1 – це таке змішане відчуття. Ми начебто продемонстрували гарну гру, я вважаю, достойну Ліги чемпіонів, усі були як одне ціле, а позитивно це для нас чи ні… Звісно, що Шахтар – великий клуб, який грає завжди на перемогу. Але здобули нічию, одне очко в залікову таблицю, тому, як то кажуть, один бал – теж бал. Будемо рухатися далі, до наступних ігор.

Пропустили на старті другого тайму? На такому високому рівні багато часу не можна розгойдуватися. На такому рівні завжди швидко карають за твої помилки. Дрібниць не буває у футболі, тому, може, десь трохи розконцентровані були. Зараз дивитимемося на розборі. Маленькі деталі грають у футбол, тож треба бути уважнішими", – сказав голкіпер.