Інфантіно отримав незадекларованих 1,5 мільйона євро від компанії-організатора ЧС-2026

Президент ФІФА Джанні Інфантіно отримав у 2024 році від компанії FWC2026, яка була створена для організації цьогорічного чемпіонату світу, незадекларовану другу заробітну плату у розмірі 1,3 млн фунтів стерлінгів (близько 1 538 426 євро).

Про це повідомляє Sky Sports.

Згідно з офіційними деклараціями ФІФА, Інфантіно отримував у 2024 році зарплату на суму 3,88 млн фунтів (близько 4 591 921 євро).

Утім, після оприлюднення звіту Податкової служби США стало відомо, що 56-річний функціонер отримав того року й другу фінансову винагороду у 1,3 млн фунтів стерлінгів, яка не була задекларована.

У регламенті ФІФА вказується, що індивідуальні фінансові винагороди очільника, членів ради та генерального секретаря організації мають бути оприлюднені у разі їх отримання. Про це йдеться в статті 43, пункті 13 Статуту Міжнародної федерації футболу.

У відповідь на прохання прокоментувати цю ситуацію Міжнародна федерація футболу заявила, що фінансові нарахування президента організації визначаються підкомітетом ФІФА з питань винагород, а вищезгадана звітність мала надатися владі США.

"Річний розмір винагороди президента ФІФА, а також інші договірні пільги визначаються підкомітетом ФІФА з питань винагород. ФІФА здійснює відрахування на соціальні внески, до пенсійного фонду та інші договірні пільги для президента, як зазначено у щорічному звіті ФІФА. Інформація про ці пільги надається владі США відповідно до вимог щодо звітності".

Цікаво, що генеральний секретар ФІФА Маттіас Графстром та президент КОНКАКАФ Віктор Монтальяні, які також брали участь у керуванні FWC2026, не отримували жодних додаткових виплат, на відміну від Інфантіно.

Нещодавно стало відомо, що Інфантіно балотуватиметься на наступних виборах очільника ФІФА, попри останні скандали з проваленим планом продажу частини прав на чемпіонат світу приватним інвесторам, від якого функціонеру довелося відмовитися після критики з боку УЄФА та КОНКАКАФ.

Варто зазначити, що наступні вибори на посаду президента ФІФА відбудуться 18 березня 2027 року та проходитимуть в Марокко.

Правозахисна організація FairSquare раніше стверджувала, що участь Інфантіно на цих виборах є нелегітимною, оскільки, за її словами, це буде його четвертий термін, а це порушує статут ФІФА.

Напередодні конкуренцію Інфантіно на виборах вирішив скласти колишній захисник лондонського Тоттенгема Рамон Вега. Також повідомлялося, що Арсен Венгер може стати одним із кандидатів.