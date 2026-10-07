Росія обійшла Україну у рейтингу ФІФА

Збірна України з футболу втратила три позиції в оновленому рейтингу ФІФА після невдалих виступів в останніх матчах Ліги націй-2026/27.

Про це йдеться на сайті ФІФА.

Поразки від Північної Ірландії (0:3) та Угорщини (1:2) негативно вплинули на місце "синьо-жовтих". Наша команда втратила у програних поєдинках 9,98 та 8,08 бала відповідно, які могла додати до свого активу. Тепер Україна посідає 36-ту сходинку.

Найприкріше те, що тепер вище української збірної опинилася Росія, яка йде 35-ю. Такі абсурдні зміни відбулися через те, що навіть попри відсторонення від офіційних турнірів, ФІФА досі продовжує нараховувати рейтингові бали росіянам за результатами товариських ігор.

Нещодавно ворожа збірна здобула перемоги над Іраном (2:0) та Намібією (6:0), а також розписала нічию 3:3 із Нігерією. У цих зустрічах росіяни заробили 5,70, 1,85 та 0,30 балів відповідно. Саме ці поєдинки дозволили Росії зберегти та покращити свою позицію у світовому рейтингу.

Між Росією та Україною різниця у 2,18 очка на користь ворожої збірної.

Росія випередила Україну у рейтингу ФІФА Скриншот

Відзначимо, що трійка лідерів залишилася без змін: Іспанія – перша (2011,57), другою йде Аргентина (1972,80), а третє місце зберігає за собою Франція (1958,86).