Ексзахисник Тоттенгема оголосив про намір балотуватися на посаду президента ФІФА

Колишній захисник лондонського Тоттенгема Рамон Вега оголосив про свій намір балотуватися на посаду президента ФІФА, чинним очільником якої є Джанні Інфантіно.

Про це повідомляє BBC.

"Я висуваю свою кандидатуру, бо моє життя підготувало мене до служіння грі. Футбол не належить президентам, конфедераціям чи адміністраторам. Футбол – це щось більше, ніж будь-яка посада, будь-яка людина чи будь-яка інституція, – заявив ексфутболіст.

Як зазначає видання, Рамон Вега став першою людиною, котра висловила бажання скласти конкуренцію Інфантіно на майбутніх виборах президента світового футбольного органу.

Швейцарець заявив, що чинне керівництво ФІФА деморалізувало гру та підірвало довіру футбольної спільноти, інтереси котрої, за твердженнями Веги, мають бути головним пріорітетом для організації.

"Нинішнє керівництво деморалізувало гру. Слабке управління підірвало авторитет ФІФА та підірвало довіру в усій світовій футбольній родині. Ми мусимо зупинити ескалацію цього конфлікту. Не можна допустити, щоб суперечки в футбольній адміністрації, спричинені егоїзмом, завдавали шкоди тим, хто має найбільше значення: гравцям, тренерам, арбітрам та вболівальникам у всьому світі. Вони не винні в цих конфліктах. Вони заслуговують на краще".

Колишній гравець збірної Швейцарії наголосив, що наразі футбол перебуває у "відділенні інтенсивної терапії та підключений до апаратів штучного дихання".

Він прогарантував, що у випадку свого призначення, запровадить довгострокові реформи ФІФА, аби відновити довіру вболівальників та модернізувати організацію до вимог 21 століття.

"Ми маємо об'єднати футбольну сім'ю, відновити довіру, забезпечити стабільність та модернізувати управління ФІФА. Це вимагає рішучих змін – а не косметичних коригувань". Я балотуюся, щоб об'єднати світову футбольну сім'ю, провести справжні й довгострокові реформи, модернізувати ФІФА для вимог 21 століття, відновити стабільність і авторитет, а також повернути довіру, якої наш спорт так терміново потребує", – сказав він.

Зауважимо, що Рамон Вега виступав за такі команди, як Трімбах, Грассгоппер, Кальярі, Тоттенгем, Селтік, Вотфорд та Кретей. У футболці "шпор" колишній оборонець виграв Кубок футбольної ліги (1999), провів 81 матч та записав до свого активу 8 голів та 3 асисти.

У складі Грассгоппера Вега став триразовим чемпіоном Швейцарії та двічі тріумфував у Кубку Інтертото.

Окрім того, за спиною у колишнього швейцарського футболіста 23 поєдинки за збірну, у яких він відзначився 2 асистами.

Варто також зазначити, що це не перший раз, коли Вега планує стати очільником ФІФА. Спершу він висловив бажання очолити організацію у 2015 після відходу Зеппа Блаттера, проте зрештою відмовився від цього варіанту.

Утім, вже через чотири роки він знову оголосив про свої плани балотуватися, але тоді він не набрав необхідної підтримки з боку федерацій-членів ФІФА. Як мінімум, щоб висунути свою кандидатуру на посаду президента, потрібно підтримка 5 федерацій-членів ФІФА.

Нещодавно стало відомо, що Інфантіно балотуватиметься на наступних виборах очільника ФІФА, попри останні скандали з проваленим планом продажу частини прав на чемпіонат світу приватним інвесторам, від якого функціонеру довелося відмовитися після критики з боку УЄФА та КОНКАКАФ.

Варто зазначити, що наступні вибори на посаду президента ФІФА відбудуться 18 березня 2027 року та проходитимуть в Марокко. Правозахисна організація FairSquare раніше стверджувала, що участь Інфантіно на цих виборах є нелегітимною, оскільки, за її словами, це буде його четвертий термін, а це порушує статут ФІФА.

Напередодні Норвезька футбольна асоціація (NFF) заявила, що подала скаргу на Міжнародну федерацію футболу.