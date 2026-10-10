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Легендарний тренер може висунути кандидатуру на вибори президента ФІФА

Олег Дідух — 10 жовтня 2026, 15:06
Легендарний тренер може висунути кандидатуру на вибори президента ФІФА
Арсен Венгер
Getty Images

Легендарний французький тренер Арсен Венгер може стати кандидатом у президенти ФІФА.

Про це повідомляє The Times.

За їхньою інформацію, ряд противників чинного президента ФІФА Джанні Інфантіно переконують Венгера висунути свою кандидатуру. Сам француз поки що рішення не ухвалив.

У нього є на це трохи більше місяця часу: дедлайн прийому заявок – 18 листопада. Самі вибори відбудуться 18 березня 2027 року в Марокко.

Сам Інфантіно також планує брати в них участь, попри величезні порції критики на свою адресу.

Нагадаємо, влітку поточного року Інфантіно потрапив у гучний скандал, який помітно похитнув його позиції. Йдеться про провалений план продажу частини прав на чемпіонат світу приватним інвесторам, від якого функціонеру довелося відмовитися після критики з боку УЄФА та КОНКАКАФ.

Додамо, що 55 європейських країн готові були бойкотувати майбутні мундіалі через ініціативи щодо створення цієї компанії, яка мала називатися "FIFA Forward Enterprise". УЄФА спільно з АФК та КОНКАКАФ написали відкритий лист, у якому закликали перевірити діяльність ФІФА на тлі останніх спірних рішень організації.

ФІФА Арсен Венгер Джанні Інфантіно

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