ФІФА наклала трансферний бан на Чорноморець

Одеський Чорноморець отримав трансферний бан від ФІФА, який не дозволяє клубу реєструвати нових гравців.

Про це повідомляється на сайті Міжнародної федерації футболу.

Це обмеження було накладено на український колектив 2 жовтня цього року. Причини не розголошуються.

Як зазначається, на Чорноморець був накладений безстроковий трансферний бан, тобто обмеження буде дійсне доти, поки клуб не розв'яже проблему, через яку отримав покарання.

Нагадаємо, що це вже не перший раз, коли Чорноморець отримує трансферний бан від світового футбольного органу. У грудні минулого року одеський клуб вже стикався з подібними санкціями.

Додамо, що в останньому своєму матчі "моряки" зіграли внічию з Оболонню (1:1) у межах сьомого туру Української Прем'єр-ліги. Столичну команду від поразки врятував гол воротаря Назарія Федорівського на останніх хвилинах.

Наразі одеський колектив перебуває на 12-й позиції у турнірній таблиці чемпіонату. За 6 турів підопічні Романа Григорчука набрали 5 залікових балів.