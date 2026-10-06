Норвезька футбольна асоціація подала скаргу на ФІФА

Норвезька футбольна асоціація (NFF) заявила, що подала скаргу на ФІФА, яка складається з трьох частин та стосується політичного нейтралітету у міжнародному футболі.

Про це повідомляє The Athletic.

У зверненні ставиться під сумнів доцільність присудження Премії миру ФІФА президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу, скасування дискваліфікації нападника збірної США Фоларіна Балогуна та провалений план Джанні Інфантіно створити компанію, через яку б приватні власники керували б акціями чемпіонатів світу.

Окрім того, NFF подала запит, у котрому хоче з'ясувати, чи зловживали чинний очільник вищого футбольного органу у світі Джанні Інфантіно та інші чиновники ФІФА своєю владою.

Норвезька футбольна асоціація також звернулася до комітету ФІФА з питань управління та аудиту, чи були дотримані вимоги щодо вищезгаданих трьох проблем, і які саме процеси призвели до їх виникнення.

На погляд NFF, нагородження Трампа премією миру та публічна підтримка американського президента з боку Інфантіно порушує політичний нейтралітет, якого повинна дотримуватися ФІФА.

Водночас норвезький футбольний орган хоче встановити, хто був причетним до плану створити компанію FFE та, хто мав здійснювати контроль над цією ситуацією.

NFF хоче отримати пояснення, чому саме було звільнено операційного директора Кевіна Ламура, який критикував дії Інфантіно через його ініціативи розпродати частку акцій мундіалів.

"NFF просить FIFA встановити ці факти, зокрема, чи обговорювалася або розглядалася будь-яка роль, винагорода чи інші фінансові інтереси пана Інфантіно в FFE.Ми не просимо ФІФА дійти певного висновку. Ми просимо компетентні органи ФІФА встановити факти та визначити, чи функціонували її управління, нагляд, система стримувань і противаг належним чином у питаннях, що мають важливе значення для світового футболу", – сказала президентка керівного органу футболу в Норвегії Ліза Клеванесс.

Зауважимо, що Норвегія обіцяла подати скаргу на Міжнародну федерацію футболу у липні цього року.

Нагадаємо, що перед матчем 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Бельгії дисциплінарний комітет ФІФА після розмови Джанні Інфантіно з президентом США Дональдом Трампом призупинив дискваліфікацію Фоларіна Балогуна, що дозволило нападнику взяти участь у грі. Трамп публічно подякував ФІФА за це рішення.

Згодом президент ФІФА підтвердив факт цього діалогу з Трампом, але заперечив будь-яке втручання американського лідера у дисциплінарне провадження щодо Балогуна.

Нещодавно стало відомо, що Інфантіно балотуватиметься на наступних виборах очільника ФІФА, попри останні скандали з проваленим планом продажу частини прав на чемпіонат світу приватним інвесторам, від якого функціонеру довелося відмовитися після критики з боку УЄФА та КОНКАКАФ.

Варто зазначити, що наступні вибори на посаду президента ФІФА відбудуться 18 березня 2027 року та проходитимуть в Марокко. Правозахисна організація FairSquare раніше стверджувала, що участь Інфантіно на цих виборах є нелегітимною, оскільки, за її словами, то буде його четвертий термін, а це порушує статут ФІФА.