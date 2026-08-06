Інфантіно не збирається залишати посаду президента ФІФА: заяви організації щодо проваленого плану продажу акцій ЧС

Президент ФІФА Джанні Інфантіно не бажає залишати свою посаду, попри масову критику у свій бік та низку вибачень, яких йому довелося принести внаслідок провального плану продажу частини прав на чемпіонат світу приватним інвесторам.

Про це повідомляє The Telegraph.

Як зазначається, після нещодавньої зустрічі між Інфантіно та керівництвом ФІФА в Марокко організація опублікувала заяву, у котрій вказується, що посадовці повністю підтримують чинного президента, а він зі свого боку лояльний до них.

"За підсумками зустрічі в Рабаті (Марокко) генеральний секретар ФІФА та присутні члени виконавчого комітету ФІФА ще раз підтвердили свою повну підтримку президента ФІФА Джанні Інфантіно як єдиного посадовця, обраного 211 асоціаціями-членами ФІФА. У свою чергу, президент ФІФА ще раз висловив повну підтримку генеральному секретарю ФІФА та адміністрації ФІФА за їхню необхідну та видатну роботу з реалізації його бачення".

Крім того, ФІФА попросила вибачення перед 211 асоціаціями-членами організації за те, як планувалася реалізація ініціативи віддати під контроль акції чемпіонату світу приватним власникам. За словами Міжнародної федерації футболу, з приводу цього буде проведена перевірка.

"Під час засідання також було розглянуто пропозицію щодо Fifa Forward Enterprise (FFE), у зв'язку з якою було визнано допущені помилки. Було досягнуто згоди щодо того, що Рада ФІФА та асоціації-члени ФІФА не мали відчувати себе виключеними з цього процесу, і що цей процес слід було організувати інакше. Крім того, було визнано, що помилки були допущені й після того, як інформація про пропозицію просочилася до ЗМІ. В окремому листі до Ради ФІФА та асоціацій-членів ФІФА було висловлено вибачення за ці помилки, а також надано запевнення, що вони більше не повторяться. Наразі буде проведено перевірку, а звіт буде представлено Раді ФІФА на її наступному запланованому засіданні".

Також ФІФА зазначила, що більше не збирається терпіти нападів на свою доброчесність, тому буде вживати заходів, щоб відстояти свою репутацію.

"ФІФА більше не буде терпіти жодних нападів на свою доброчесність, належне управління та дотримання належних процедур і вживатиме всіх необхідних заходів для захисту та збереження свого імені та репутації".

Нагадаємо, що ФІФА планувала створити компанію під назвою "FIFA Forward Enterprise (FFE)". Вона мала опікуватися комерційними правами на чемпіонати світу за участі приватних інвесторів, одним із яких міг стати власник "Thrive Eternal" Джошуа Кушнер, який є братом зятя президента США Дональда Трампа.

Проти таких планів Інфантіно виступили УЄФА та КОНКАКАФ. 55 європейських країн готові були бойкотувати майбутні мундіалі через ініціативи щодо створення цієї компанії. Після чого Інфантіно відмовився від реалізації цієї ідеї та оголосив про скасування проєкту.

Також напередодні колишня зірка каталонської Барселони та мадридського Реала Луїш Фігу заявив, що Інфантіно повинен залишити свою посаду негайно, оскільки він вже ніколи не зможе "врятувати свою гідність".