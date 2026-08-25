Ето’о: не думаю, що Інфантіно зробив щось неправильно

Легендарний ексфорвард, а нині президент Федерації футболу Камеруну Самюель Ето'о виступив на підтримку президента ФІФА Джанні Інфантіно.

Слова камерунця наводить CNN.

"Я не думаю, що президент Джанні Інфантіно зробив щось неправильно. Я думаю, що вся ця ситуація пов'язана з майбутніми виборами, на яких балотується Джанні Інфантіно. Усе це відбувається через наближення виборів – ось і все. Президент Джанні Інфантіно змінив футбол. Він дав можливість тим націям, які раніше її не мали, взяти участь у найпрекраснішому турнірі – чемпіонаті світу. Він дозволив меншим країнам отримати місця на цих змаганнях. Він допоміг нашому континенту. Він допоміг нашим федераціям розвиватися набагато швидше, і ми повинні це визнати. Ми повинні визнати й оцінити те, що він зробив, і підтримувати його за все, що він зробив до цього моменту", – заявив Ето'о.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Інфантіно не збирається залишати посаду очільника ФІФА, попри останні скандали з проваленим планом продажу частини прав на чемпіонат світу приватним інвесторам, від якого функціонеру довелося відмовитися після критики з боку УЄФА та КОНКАКАФ.

Додамо, що 55 європейських країн готові були бойкотувати майбутні мундіалі через ініціативи щодо створення цієї компанії, яка мала називатися "FIFA Forward Enterprise". УЄФА спільно з АФК та КОНКАКАФ написали відкритий лист, у якому закликали перевірити діяльність ФІФА на тлі останніх спірних рішень організації.

До цього всього Норвезька футбольна федерація закликала Інфантіно залишити свою посаду. Водночас африканський та аргентинський футбольні органи висловили свою підтримку 56-річному функціонеру. А Данський футбольний союз нещодавно заявив, що готовий шукати альтернативу Інфантіно на майбутніх виборах.

Зауважимо, що наступні вибори на посаду президента ФІФА відбудуться 18 березня 2027 року та проходитимуть в Марокко. Правозахисна організація FairSquare стверджує, що участь Інфантіно на цих виборах є нелегітимною, оскільки то буде його четвертий термін, а це порушує статут ФІФА.