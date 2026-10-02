Ви не цінуєте Кріштіану: Гойлунн пояснив, чому відсвяткував гол у ворота Португалії у стилі Роналду

Нападник збірної Данії Расмус Гойлунн розповів, що своїм святкуванням голу у ворота Португалії хотів надіслати сильний меседж "лузітанам", які, на його думку, не цінують Кріштіану Роналду.

Його слова передає 90Minutes Report.

"Я просто хотів надіслати сильне повідомлення збірній Португалії: якщо ви не цінуєте Кріштіану, у світі є дуже багато людей, яких він надихнув і які досі ним захоплюються", – пояснив форвард "червоно-білих".

Расмус став автором другого голу збірної Данії у ворота Португалії у поєдинку 3-го туру Ліги націй-2026/27. Гойлунн вирішив відсвяткувати взяття воріт у стилі Роналду, виконавши традиційне "Siuuu" Кріштіану.

Він вже не вперше святкує у стилі володаря п'яти Золотих м'ячів. Вперше це було у 2025-му, коли він теж забив у ворота португальської збірної. Це відбулося на очах Роналду, який є кумиром Расмуса. На рахунку 23-річного нападника вже 15 м'ячів у 38-ми іграх за "червоно-білих".

Після поєдинку, який закінчився поразкою команди Браяна Ріємера (2:4), Гойлунн продовжив демонстративно показувати свою позицію. Коли футболісти обмінювалися рукостисканнями, нападник італійського Наполі підійшов до головного тренера "лузітан" Жорже Жезуша та легко штовхнув рукою наставника у груди.

🚨Rasmus Højlund pushed Jorge Jesus after Denmark’s loss to Portugal pic.twitter.com/8SJsEzGHht — Polymarket Sports (@PolymarketSport) October 1, 2026

Нагадаємо, що Роналду самовільно покинув розташування збірної перед грою проти Данії. Все після конфлікту, який спалахнув у нього із Жезушем, який не випустив його у матчі ЛН-2026/27 проти Норвегії (перемога 2:1). Зірковий гравець прокоментував своє рішення.

Після цього у пресі з'явилася інформація, що 41-річний форвард вирішив закінчити кар'єру у збірній. Тепер Роналду, у якого за спиною 234 поєдинки за Португалію (146 голів), ризикує отримати санкції, а його 7-й номер у національній команді вже віддали іншому футболісту.