Відрізнятиметься від поєдинку з Грузією: Федорчук зробив прогноз на гру Україна – Північна Ірландія

Український тренер Олег Федорчук прогнозує мінімальну перемогу команді Андреа Мальдери у 3-му турі Ліги націй-2026/27 проти Північної Ірландії.

Його цитує Meta.ua.

"Він відрізнятиметься від поєдинку з Грузією. Ставлю на – 1:0. Багато ми не заб'ємо, але вірю, що три очки у свою скарбничку покладемо. Я не зустрічав футболістів, які без помилок провели б три матчі за вісім днів. Для того, щоб футболіст повністю відновився, необхідно 72 години, а щоб додати енергетику, потрібні мінімум чотири дні. Три ігри потрібні за 10-12 днів, а тут – вісім. Тому Андреа Мальдера і ризикнув у матчі з грузинами, помінявши по суті весь склад. Так можуть зробити хіба що наставники Франції чи Іспанії. Україна так зробила вперше, і цей план спрацював. Ставлю великий плюс нашому тренеру за сміливість", – сказав Федорчук.

Наставник додав, що на папері перед грою саме "синьо-жовті" є фаворитами майбутнього протистояння. Плюс підопічні Мальдери повинні бути свіжішими за суперника, який у попередніх матчах майже не вдавався до ротацій.

Однак у збірної Північної Ірландії є свої "козирі у рукаві", адже їх провідні гравці грають в обороні, яку потрібно буде пробити українським футболістам.

Напередодні збірна України оголосила заяву на поєдинок, у яку не потрапило семеро гравців. Андреа Мальдера та Ілля Забарний поділилися очікуваннями перед грою.

Матч Ліги націй Україна – Північна Ірландія розпочнеться 2 жовтня о 21:45 (за київським часом). Це буде битва двох лідерів групи. В обох збірних по 4 набрані бали після 2-х турів.

Раніше свій прогноз на зустріч зробив головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань.