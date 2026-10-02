Північна Ірландія таки заб'є: легенда Шахтаря – про наступний матч збірної України в Лізі націй

Колишній форвард Шахтаря Віктор Грачов поділився очікуваннями від поєдинку збірної України проти Північної Ірландії у третьому турі Ліги націй.

Його слова передає Sport.ua.

"Наразі ця збірна наш головний конкурент. Бачив я їхні матчі та можу сказати, що гра команди схожа на ту, як раніше було в Англії. Багато боротьби, довгі передачі, простріли, гра на другому поверсі, гарна фізична готовність. Україні треба якомога уважніше зіграти при верхових передачах, постаратися звести до мінімуму доставку м'яча до нашого штрафного майданчика після флангових навісів. Потрібно їх якісно пресингувати, що зараз прищеплюється команді", – сказав Грачов.

Експерт позитивно налаштований перед майбутнім протистоянням. Він спрогнозував перемогу "синьо-жовтих":

"Якщо ми зіграємо з таким азартом та бажанням, як у попередніх поєдинках, все в нас вийде. І коли позаду нуль, мені теж це дуже подобається. Феєрити будемо на чемпіонаті Європи чи світу, а зараз потрібно просто перемогти. Попри те, що ми не пропускаємо, гадаю, Північна Ірландія таки заб'є один м'яч. І, як я сказав, потрібно просто перемогти. Вірю, що на цей гол збірна України відповість двома. Мій прогноз – 2:1".

Матч третього туру Ліги націй Україна – Північна Ірландія відбудеться 2 жовтня у Трнаві на стадіоні імені Антона Малатинського. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Наразі обидва колективи мають в активі по чотири залікові бали та є лідерами своєї групи. Текстова онлайн-трансляція протистояння буде доступна за посиланням.

Напередодні було оголошено заявку "синьо-жовтих" на гру. До неї, не потрапив, зокрема, травмований Віталій Миколенко.