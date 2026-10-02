Збірна України оголосила заявку на матч з Північною Ірландією в Лізі націй

Тренерський штаб збірної України під керівництвом Андреа Мальдери визначився зі списком гравців, які можуть взяти участь у поєдинку проти Північної Ірландії в Лізі націй.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У заявку на гру увійшло 23 футболісти. До неї не потрапили семеро гравців, які були викликані на збір: травмований Віталій Миколенко, Богдан Михайличенко, Олександр Драмбаєв, Олександр Піхальонок, Максим Хлань, Владислав Велетень, Владислав Ванат.

Заявка збірної України

Воротарі : Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін, Дмитро Різник.

: Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін, Дмитро Різник. Захисники : Ілля Крупський, Едуард Сарапій, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Тарас Михавко.

: Ілля Крупський, Едуард Сарапій, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Тарас Михавко. Півзахисники : Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Іван Варфоломєєв, Георгій Судаков, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Олександр Назаренко.

: Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Іван Варфоломєєв, Георгій Судаков, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Олександр Назаренко. Нападники: Роман Яремчук, Ігор Краснопір, Данило Сікан, Віктор Циганков, Олександр Зубков, Матвій Пономаренко.

Нагадаємо, що матч відбудеться 2 жовтня у Трнаві. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.

За текстовою онлайн-трансляцією можна буде стежити за посиланням. Раніше прогноз на гру Україна – Північна Ірландія зробив Віталій Косовський.