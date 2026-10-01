Іспанія втратила одного з лідерів перед найближчими матчами Ліги націй

Вінгер Атлетика Ніко Вільямс залишив розташування збірної Іспанії через проблеми з лівим стегном і пропустить матчі Ліги націй проти Чехії та Хорватії.

Про це повідомила Королівська іспанська футбольна федерація.

Зазначається, що футболіст відчув дискомфорт після поєдинку з Хорватією в Севільї. Під час дня відпочинку медики стежили за його станом, проте симптоми збереглися, тож Вільямс не взяв участі в тренуванні в четвер, 1 жовтня.

Після медичного обстеження було ухвалено рішення відпустити гравця зі збору. Він продовжить лікування та відновлення під наглядом лікарів Атлетика. Терміни повернення до гри федерація не уточнила.

Раніше розташування національної команди через проблеми зі здоров'ям також залишили Ерік Гарсія та Алехандро Гримальдо.

У попередньому матчі проти Хорватії Вільямс вийшов на заміну на 68-й хвилині та забив м'яч, який встановив остаточний рахунок – 4:1 на користь Іспанії.