Вирішив не демонструвати принципів: Левченко – про ситуацію з Пірло, який має зв'язки з Росією

Колишній гравець збірної України Євген Левченко висловився про ситуацію з Андреа Пірло, який не був призначений головним тренером національної команди Італії через свою співпрацю з російською букмекерською конторою "Fonbet", амбасадором якої він є з осені 2025 року.

Своєю думкою він поділився у соцмережі Х.

Через це президент Федерації футболу Італії Джованні Малаго "блокує" прихід легенди Мілана до тренерського містка "скуадра адзурри".

"Він був чудовим футболістом. Щодо цього немає жодних сумнівів. Але як людина він вирішив не демонструвати принципів і не виявити розуміння того, що Росія зробила і продовжує робити з Україною. Це вибір, за який кожен зрештою несе особисту відповідальність. І цей вибір назавжди залишиться частиною його спадщини", – написав Левченко.

Пірло намагався пояснити свою позицію щодо зв'язків із Росією. Однак стало відомо, що італійська федерація повністю заморозила перемовини та скасувала фінальну зустріч із представниками наставника, яка мала відбутися 27 липня.

Через непризначення Пірло місцеву федерацію вирішили покинути її технічний директор Паоло Мальдіні та радник Леонардо.

Раніше інсайдери вже виключили можливість повернення до варіантів із Роберто Манчіні чи Антоніо Конте. Також була інформація, що Жузеп Гвардіола та Карло Анчелотті відмовилися очолити збірну Італії.