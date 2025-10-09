Українська правда
Легенда Мілана та збірної Італії став амбасадором російського букмекера

Володимир Максименко — 9 жовтня 2025, 13:00
Колишній футболіст Мілана та збірної Італії Андреа Пірло став амбасадором російської букмекерської контори Фонбет.

Про це компанія повідомила у своїх соцмережах.

Терміни та фінансові подробиці угоди невідомі. Очікується, що Пірло візьме участь у деяких публічних заходах Фонбета в Москві та інших містах Росії.

Нагадаємо, Пірло є легендою Мілана та збірної Італії, з якою вигравав чемпіонат світу 2006 року. Також хавбек грав за Ювентуса, Брешію та Інтер.

Згодом Андреа став тренером. Останнім місцем роботи "Маестро" була Сампдорія, яку він залишив на початку сезону-2024/25. До цього Пірло очолював Фатіх Карагюмрюк та Ювентус, де не затримувався довше, ніж на один рік. 

Раніше інший легендарний ексфутболіст Роналдінью став амбасадором російського букмекера.

Останні новини