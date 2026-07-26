Шевченко – про зв’язки Пірло з Росією: Мені було боляче
Президент УАФ Андрій Шевченко поділився своєю думкою щодо зірок італійського футболу, які приїздили до Росії після початку повномасштабної війни в Україні.
Слова легенди Мілана наводить Sport Mediaset.
"Я безпосередньо поговорив із багатьма з них і чітко висловив свою незгоду та позицію України. Я засуджую те, що вони зробили. Вони розуміли, що роблять, але все одно прийняли таке рішення.
Я висловив своє розчарування, і вони це знають. Їм доведеться з цим жити, це їхній вибір. Поки що наші стосунки на паузі. Мені було боляче", – заявив Шевченко.
Нагадаємо, з 2022 року Москву відвідували Франческо Тотті, Марко Матерацці та експартнер Шевченка по Мілану Андреа Пірло. У останнього через спонсорський контракт із російською букмекерською конторою виникли проблеми з призначенням на посаду головного тренера збірної Італії.