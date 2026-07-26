Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Шевченко – про зв’язки Пірло з Росією: Мені було боляче

Олег Дідух — 26 липня 2026, 19:49
Шевченко – про зв’язки Пірло з Росією: Мені було боляче
Андрій Шевченко
УАФ

Президент УАФ Андрій Шевченко поділився своєю думкою щодо зірок італійського футболу, які приїздили до Росії після початку повномасштабної війни в Україні.

Слова легенди Мілана наводить Sport Mediaset.

"Я безпосередньо поговорив із багатьма з них і чітко висловив свою незгоду та позицію України. Я засуджую те, що вони зробили. Вони розуміли, що роблять, але все одно прийняли таке рішення.

Я висловив своє розчарування, і вони це знають. Їм доведеться з цим жити, це їхній вибір. Поки що наші стосунки на паузі. Мені було боляче", – заявив Шевченко.

Нагадаємо, з 2022 року Москву відвідували Франческо Тотті, Марко Матерацці та експартнер Шевченка по Мілану Андреа Пірло. У останнього через спонсорський контракт із російською букмекерською конторою виникли проблеми з призначенням на посаду головного тренера збірної Італії.

Тотті Андрій Шевченко Андреа Пірло

Тотті

Українські футболісти демонстративно проігнорували Тотті: легенді Роми не подали руку перед матчем
Спілкування на паузі: Шевченко засудив візити Тотті і Пірло до Росії
Тотті, який їздив у Росію, близький до повернення у Рому – інсайдер
Тотті, який відвідував РФ, може отримати керівну посаду в Ромі – інсайдер
Капітан Манчестер Юнайтед назвав свій головний взірець відданості в кар'єрі

Останні новини