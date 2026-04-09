Левченко спрогнозував результат першого матчу Шахтар – АЗ в 1/4 фіналу Ліги конференцій

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко розповів, що АЗ буде нелегко у виїзному протистоянні 1/4 фіналу Ліги конференцій проти донецького Шахтаря, оскільки вихід у фінал будь-якого єврокубкового турніру – престиж для клубу.

Його цитує Sport.ua.

За словами футбольного експерта, нідерландський колектив гратиме проти "гірників" із повною концентрацією.

"З іншого боку, на кону трофей, який, як я вже сказав, дає право знову бути представленим у міжнародному турнірі, а це додаткові фінансові вливання ззовні та хороша можливість заробити на продажу своїх футболістів", – сказав ексфутболіст.

Левченко заявив, що одним зі слабких місць АЗ є його захист. Колишній гравець заявив, що в обороні нідерландського клубу часто трапляються провали, тому донеччанам варто ретельніше розібрати ці недоліки суперника.

Він додав, що команді Арди Турана потрібно докласти максимум зусиль, щоб оформити гольовий запас перед виїзною грою, де буде грати значно складніше.

Левченко спрогнозував фінальний результат першого поєдинку.

"Будь-яка перемога, навіть мінімальна, дасть Шахтарю більше стратегічних варіантів на матч-відповідь, але мені чомусь здається, що ця зустріч завершиться внічию 1:1", – заявив Левченко.

Матч Шахтар – АЗ відбудеться 9 квітня. Початок – о 22:00 (за київським часом). Натомість матч-відповідь запланована на 16 квітня (о 19:45).

Колишній нападник донеччан Руслан Фомін вважає, "гірників" фаворитами цього протистояння та загалом поточного розіграшу Ліги конференцій-2025/26.

Раніше легенда Шахтаря Андрій Воробей поділився очікуваннями від першого матчу чвертьфіналу Ліги конференцій між "гірниками" та нідерландським суперником.