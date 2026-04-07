Левченко оцінив перспективи Степанова: Є все, щоб стати топовим нападником

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко оцінив перспективу Артема Степанова, який успішно виступає у Нідерландах.

Про це він висловився в інтерв'ю Sport-express.ua.

Він заявив, що усе залежить виключно від самого 18-річного нападника. За його словами, якщо Артем продовжить так само забивати за Утрехт ще рік чи більше, тоді перед ним відкриються величезні перспективи.

На думку Левченка, українські футболісти у свої 18-19 років вже мають виступати за перші команди своїх клубів.

"У Степанова є все, щоб стати топовим нападником. Мені дуже імпонує його менталітет. Я бачив інтерв'ю Артема нідерландському телебаченню – він спокійний, впевнений у собі, має чудове почуття гумору, вміє влучно пожартувати. Степанов точно здатний прогресувати і вийти на ще вищий рівень гри", – сказав Левченко.

Футбольний експерт також пригадав порівняння Степанова з нападником Манчестер Сіті Ерлінгом Голандом. Левченко запевнив, що норвезький форвард є зовсім іншим виміром, який довів свій клас та має стабільну результативність.

"У них є схожі риси в манері гри, але їхні рівні наразі просто різні. Тому давайте не гнати коней. Точніше, як сказав Олександр Усик: "Don't push the horses", – додав ексфутболіст.

Нагадаємо, що Артем виступає за Утрехт на правах оренди до кінця поточного сезону-2025/26. Також є опція викупу контракту гравця. У Степанова є чинна угода з леверкузенським Баєром до кінця червня 2027-го.

У футболці нідерландської команди 18-річний форвард вже провів 10 матчів, у яких забив 4 голи та віддав один асист. Нещодавно молодий українець встановив історичний рекорд клубу у чемпіонаті Нідерландів.

Додамо, що Утрехт після 29 турів посідає 9-те місце у таблиці Ередивізі, маючи у своєму активі 41 бал. У суботу, 11 квітня, команда Степанова прийме Телстар о 17:30 (за київським часом).