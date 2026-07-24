ЗМІ розкрили відповідь Анчелотті на можливість очолити збірну Італії

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті не очолить національну команду Італії.

Про це інформує Globo Esporte.

Італійський коуч не збирається покидати тренерський місток селесао". Про це він повідомив під час розмови з представниками "скуадра адзурри", які хотіли дізнатися про плани наставника та суму компенсації за можливе розірвання контракту. Анчелотті був привітним та подякував за звернення, але відповів відмовою.

Зазначається, що сторони контактували після вильоту Бразилії з чемпіонату світу-2026. Команда 67-річного фахівця покинула турнір після поразки від Норвегії в 1/8 фіналу (1:2).

Раніше про запит до Анчелотті розповів новий технічний директор італійської збірної Паоло Мальдіні.

Нагадаємо, Анчелотті очолює збірну Бразилії з травня 2025 року (17 ігор). Перед ЧС-2026 він продовжив контракт ще на чотири роки. Італієць є найбільш високооплачуваним тренером збірної у світі. Його зарплата становить 10 мільйонів євро на рік.

Також президент Федерації футболу Італії Джованні Малаго підтвердив, що перемовини з Жузепом Гвардіолою наразі тривають. Іспанський фахівець залишається без роботи після відходу з Манчестер Сіті наприкінці минулого сезону-2024/25.