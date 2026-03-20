Колишній півзахисник збірної України Левченко назвав сильні сторони АЗ перед матчем із Шахтарем

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко поділився думкою щодо гри нідерландського АЗ Алкмар, який стане суперником донецького Шахтаря у чвертьфіналі Ліги конференцій.

Левченко відзначив вміння нідерландської команди пресингувати та тримати м'яч, навівши як приклад їхній матч проти Спарти.

"Показове те, як вони грали зі Спартою. У деяких моментах вміє класно пресингувати, тримати мʼяч. Якщо подивитися на перший гол, то там було десь 40 пасів, дві хвилини контролювали мʼяч. Другий чи третій гол – теж було 11 передач. Мені здається, що філософія АЗ – тримати мʼяч, контролювати хід гри".

Серед гравців "сироварів" колишній футболіст виділив Кеса Сміта, Пера Копмейнерса, Свена Мейнанса та Троя Перрота. Також він додав, що попри поточне шосте місце в національному чемпіонаті, АЗ є згуртованим колективом, який може демонструвати якісну гру та досягати результату.

"Варто звернути увагу на таких гравців як Кес Сміт, Пер Копмейнерс, брат Тена Копмейнерса, якого ми знаємо, Мейнанс, і Трой Перрот – ти можеш його всю гру не бачити, але він потім забʼє чудовий гол.



Ця команда – згуртований колектив, може показати достатньо гарну гру. Коли мені кажуть, що АЗ йде десь на 6-му місці – це так, вони деякі ігри програли, але команда здатна показувати класну гру й результат".

Також Левченко відзначив академію нідерландського клубу.

"АЗ зараз – це клуб, який дуже багато грошей, любові й енергії вкладає в розвиток молодих гравців. Вони дуже круто показують результат, коли розвивають і продають гравців. Якщо дивитися на перспективних гравців команди, то це одна з найкращих академій в Нідерландах".

Нагадаємо, донецький Шахтар за сумою двох матчів переміг польський Лех із загальним рахунком 4:3 та вийшов до чвертьфіналу Ліги конференцій, де команда під керівництвом Арди Турана й зіграє проти нідерландського АЗ.

Зауважимо, що "сировари" на попередній стадії турніру переграли празьку Спарту (2:1, 4:0).

Чвертьфінальні поєдинки турніру заплановані на 9 та 16 березня.