Сильний тактично та дуже розуміє гру: Левченко – про призначення Мальдери на посаду головного тренера збірної України

Ексзбірної України Євген Левченко оцінив потенційне призначення італійця Андреа Мальдери на посаду головного тренера національної команди.

Його слова передає 24 канал.

"Для всіх нас зараз дуже важливо зробити вибір тренера, який буде розуміти гравців, буде спілкуватися добре з гравцями та буде на 100% психологом. Він має бути на рівні з гравцями й розуміти їх. Якщо казати про Мальдеру, то мені здається, що це тренер, який дуже сильний тактично та дуже розуміє гру.

Це тренер, який постійно покращує себе та розвивається. Думаю, що виступ в Лізі націй та чвертьфінал Євро – це теж заслуга Мальдери, як і всього тренерського штабу. Моя думка: це той тренер, який може потягнути українську збірну", – заявив Левченко.