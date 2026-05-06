Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Сильний тактично та дуже розуміє гру: Левченко – про призначення Мальдери на посаду головного тренера збірної України

Олександр Булава — 6 травня 2026, 14:45
Сильний тактично та дуже розуміє гру: Левченко – про призначення Мальдери на посаду головного тренера збірної України
УАФ

Ексзбірної України Євген Левченко оцінив потенційне призначення італійця Андреа Мальдери на посаду головного тренера національної команди.

Його слова передає 24 канал.

"Для всіх нас зараз дуже важливо зробити вибір тренера, який буде розуміти гравців, буде спілкуватися добре з гравцями та буде на 100% психологом. Він має бути на рівні з гравцями й розуміти їх. Якщо казати про Мальдеру, то мені здається, що це тренер, який дуже сильний тактично та дуже розуміє гру.

Це тренер, який постійно покращує себе та розвивається. Думаю, що виступ в Лізі націй та чвертьфінал Євро – це теж заслуга Мальдери, як і всього тренерського штабу. Моя думка: це той тренер, який може потягнути українську збірну", – заявив Левченко.

Раніше відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Андреа Мальдера близький до призначення на посаду головного тренера збірної України з футболу.

Наприкінці травня та на початку червня "синьо-жовті" зіграють два товариські матчі – проти Польщі та Данії. До початку спарингів УАФ має представити нового головного тренера збірної.

Збірна України з футболу Євген Левченко

Євген Левченко

Левченко спрогнозував результат першого матчу Шахтар – АЗ в 1/4 фіналу Ліги конференцій
Левченко оцінив перспективи Степанова: Є все, щоб стати топовим нападником
Команда беззубо будує свою гру: Левченко назвав причини поразки України від Швеції
Колишній півзахисник збірної України Левченко назвав сильні сторони АЗ перед матчем із Шахтарем
Ексфутболіст збірної України оцінив шанси команди Реброва пройти Швецію у відборі на ЧС-2026

Останні новини