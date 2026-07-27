Пірло зробив заяву про зв'язки з Росією, через які його можуть не призначити тренером збірної Італії

Андреа Пірло відреагував на критику, пов'язану з його комерційною співпрацею з російською букмекерською компанією "Fonbet", через яку виникли дискусії щодо його можливого призначення на посаду головного тренера збірної Італії.

Заяву на цю тему фахівець зробив у соцмережах.

Він написав, що останніми днями з великим жалем спостерігав за суперечками на цю тему. Андреа повідомив, що з поваги до інституцій, місцевої федерації футболу та всіх залучених людей досі вирішував зберігати мовчання, однак вважає за необхідне прояснити деякі моменти.

"Протягом своєї кар'єри я завжди працював у повній відповідності до законів країн, де перебував, та умов укладених мною контрактів. Професійна співпраця, яка стала предметом нещодавніх суперечок, виникла в межах моєї роботи в ОАЕ та має виключно комерційний та спортивний характер. Надавати цій співпраці політичного значення означає приписувати мені переконання, яких я ніколи не висловлював і які мені не властиві. Мені шкода, що спортивне рішення так швидко перетворилося на публічне протистояння, у межах якого моїй особі почали приписувати значення та наміри, які мені не властиві", – написав Пірло.

Зазначимо, що Андреа Пірло є амбасадором російської компанії "Fonbet". Окрім цього чемпіон світу-2006 у складі збірної Італії разом зі своїм колишнім напарником Марко Матерацці відвідували суперфінал Кубку Росії між Спартаком і Краснодаром.

Раніше Андрій Шевченко висловився про зв'язки свого товариша з Росією. Він сказав, що йому було боляче й наразі їхні відносини на паузі.