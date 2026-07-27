Перемовини зупинені: Пірло не очолить збірну Італії через зв'язки з Росією

Андреа Пірло не стане новим головним тренером збірної Італії.

Про це повідомляє Sky Sport.

Федерація футболу Італії повністю заморозила переговорний процес і скасувала фінальну зустріч із представниками наставника, яка мала відбутись 27 липня. Головною причиною зриву майже погодженого контракту стала чинна співпраця італійського фахівця з російською букмекерською конторою "Fonbet".

Попри публічні пояснення Пірло у соціальних мережах, президент організації Джованні Малаго відмовився затверджувати скандальне призначення, яке викликало великий резонанс в Італії. Річ у тім, що в цій країні із 2018 року "Декрет про гідність" суворо забороняє рекламу азартних ігор.

Ця ситуація спровокувала миттєву управлінську кризу всередині федерації. Паоло Мальдіні та Леонардо, які й просували кандидатуру Пірло після відмови Жузепа Гвардіоли, вже найближчими днями можуть подати у відставку, якщо керівництво призначить тренера не з їхнього шортлиста.

Наразі невідомо, чи погодиться тандем функціонерів розглядати альтернативні варіанти на засіданні Федеральної ради, яке заплановане на 28 липня. Проте інсайдери вже виключили можливість повернення до кандидатур Роберто Манчіні чи Антоніо Конте.