Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Перемовини зупинені: Пірло не очолить збірну Італії через зв'язки з Росією

Денис Іваненко — 27 липня 2026, 12:18
Перемовини зупинені: Пірло не очолить збірну Італії через зв'язки з Росією
Андреа Пірло
Getty Images

Андреа Пірло не стане новим головним тренером збірної Італії.

Про це повідомляє Sky Sport.

Федерація футболу Італії повністю заморозила переговорний процес і скасувала фінальну зустріч із представниками наставника, яка мала відбутись 27 липня. Головною причиною зриву майже погодженого контракту стала чинна співпраця італійського фахівця з російською букмекерською конторою "Fonbet".

Попри публічні пояснення Пірло у соціальних мережах, президент організації Джованні Малаго відмовився затверджувати скандальне призначення, яке викликало великий резонанс в Італії. Річ у тім, що в цій країні із 2018 року "Декрет про гідність" суворо забороняє рекламу азартних ігор.

Ця ситуація спровокувала миттєву управлінську кризу всередині федерації. Паоло Мальдіні та Леонардо, які й просували кандидатуру Пірло після відмови Жузепа Гвардіоли, вже найближчими днями можуть подати у відставку, якщо керівництво призначить тренера не з їхнього шортлиста.

Наразі невідомо, чи погодиться тандем функціонерів розглядати альтернативні варіанти на засіданні Федеральної ради, яке заплановане на 28 липня. Проте інсайдери вже виключили можливість повернення до кандидатур Роберто Манчіні чи Антоніо Конте.

Читайте також :
Шевченко – про зв’язки Пірло з Росією: Мені було боляче
Збірна Італії з футболу Андреа Пірло

Андреа Пірло

Мальдіні може залишити Федерацію футболу Італії через Пірло, який співпрацює з Росією
Пірло зробив заяву про зв'язки з Росією, через які його можуть не призначити тренером збірної Італії
Шевченко – про зв’язки Пірло з Росією: Мені було боляче
Це політична гра і лицемірство: Пірло відреагував на критику та загрозу зриву переговорів через зв'язки з РФ
Призначення Пірло в збірну Італії під загрозою через його співпрацю з російським букмекером

Останні новини