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Має зв'язки з Росією: Мальдіні та Леонардо покидають Федерацію футболу Італії через Пірло – інсайдер

Софія Кулай — 27 липня 2026, 20:47
Має зв'язки з Росією: Мальдіні та Леонардо покидають Федерацію футболу Італії через Пірло – інсайдер
Паоло Мальдіні
instagram.com/paolomaldini

Технічний директор Паоло Мальдіні та радник Леонардо залишають свої посади у Федерації футболу Італії.

Про це інформує Фабріціо Романо.

Рішення покинути місцеву федерацію лише через 10 днів після приєднання через те, що президент Джованні Малаго виступає проти призначення Андреа Пірло на посаду головного тренера "скуадра адзурри".

Очільник "блокує" такий варіант нового наставника через співпрацю легенди Мілана з російською букмекерською компанією, амбасадором якої він є з осені 2025 року. Це стало для Мальдіні несподіванкою, хоча в Італії з 2018 року "Декрет про гідність" суворо забороняє рекламу азартних ігор.

Наразі юристи Пірло намагаються врегулювати юридичні нюанси, а тренер прагне якомога швидше залишити клуб Юнайтед в ОАЕ, щоб очолити італійську збірну.

Засідання Федеральної ради заплановане на 28 липня. Інсайдери вже виключили можливість повернення до варіантів із Роберто Манчіні чи Антоніо Конте.

Раніше повідомлялося, що Жузеп Гвардіола та Карло Анчелотті відмовилися очолити національну команду Італії. 

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