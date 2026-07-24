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Гвардіола відмовився очолити збірну Італії

Олег Дідух — 24 липня 2026, 12:22
Гвардіола відмовився очолити збірну Італії
Жузеп Гвардіола
Getty Images

Зірковий іспанський тренер Жузеп Гвардіола відхилив пропозицію очолити збірну Італії.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Причиною відмови Гвардіоли стали особисті мотиви. Тренер вирішив зробити річну паузу в кар'єрі та провести більше часу з сім'єю після 10-річного періоду роботи з Манчестер Сіті.

Після відмови Гвардіоли головним претендентом на посаду головного тренера збірної Італії став Андреа Пірло. Також розглядається варіант із колишнім наставником команди, Роберто Манчіні, який уже очолював "Скуадру адзурру" в 2018 – 2023 роках.

Нагадаємо, посада головного тренера збірної Італії стала вакантною після того, як у квітні її покинув Дженнаро Гаттузо, не зумівши вивести команду на чемпіонат світу 2026 року.

Жузеп Гвардіола Збірна Італії з футболу

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