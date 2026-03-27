Команда беззубо будує свою гру: Левченко назвав причини поразки України від Швеції

Колишній гравець збірної України Євген Левченко поділився думками щодо тактичних помилок команди Сергія Реброва у програному півфіналі плейоф кваліфікації чемпіонату світу проти Швеції.

Його слова передає Sport-express.

Ексфутболіст зізнався, що розчарований відсутністю боротьби з боку українців.

"Спостерігаючи за грою, не розумієш, за що можна чіплятися. Наша команда беззубо будує свою гру. Дуже боляче усвідомлювати, що за потенціалом Україна могла бути конкурентною, а боротьби в підсумку не вийшло".

Левченко звернув увагу на проблеми з експериментальною лінією.

"Як на мене, тренер повинен робити свою команду краще за будь-яких обставин. Будемо відверті, лінія захисту вийшла досить експериментальною. Не можу пригадати, щоб саме в такому поєднанні ми грали у кваліфікації. Шведи дуже грамотно зіграли тактично: компактно, організовано, знаючи, коли сісти і зіграти одним блоком, а коли пресингувати".

Очільник Профспілки футболістів Нідерландів вказав на прорахунки в побудові гри "синьо-жовтих".

"Де ми прорахувались? Тактично. Бо якщо ти бачиш, що Забарного перекривають, то тобі потрібні гравці, які добре грають на м'ячі. Треба краще перебудовувати гру, коли розумієш, що твій план не працює. Якщо ти бачиш, що гра не йде, то немає сенсу тягнути до 60-ї хвилини. Як на мене, то це серйозний сигнал для того, що твій план не працює. Мені здається, що не Швеція виграла цей матч, а Україна програла. Так, Дьокереш відвантажив хеттрик, проте я не побачив чогось екстраординарного, з чим наші хлопці не впоралися б у свій кращий день".

Левченко припустив, що Сергію Реброву напевно комфортніше працювати на клубному рівні.

"Можливо, для Реброва як системного тренера комфортніше працювати в клубах, де через постійний тренувальний процес і мікроцикли він напрацьовує свій футбол, а в збірній специфіка полягає в психології та атмосфері".

Нагадаємо, що що збірна Швеції у півфіналі плейоф впевнено обіграла Україну 3:1. Нападник Віктор Дьокереш оформив хеттрик у ворота Анатолія Трубіна. Збірна України побила абсолютний світовий рекорд зі знаком мінус. "Синьо-жовті" вшосте програли у стикових поєдинках відбору на чемпіонат світу.

Свій наступний товариський матч синьо-жовті проведуть 31 березня проти Албанії. Раніше на непотрапляння команди на турнір відреагував президент УАФ Андрій Шевченко.