Це безглузде питання: Роналду відреагував на можливу зустріч із Мессі у плейоф ЧС-2026

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду після перемоги над Узбекистаном (5:0) відповів на запитання про можливу зустріч у плейоф чемпіонату світу‑2026 зі збірною Аргентини Ліонеля Мессі.

Його слова передає A Bola.

Він заявив, що наразі не дивиться так далеко, адже ще триває груповий етап. При цьому форвард підкреслив важливість здобутого результату проти дебютанта Мундіалів.

"Не знаю, що відповісти, адже це безглузде питання. Було б круто, але найважливішим сьогодні було – виграти, щоб вийти із групи та бути готовими до того, що чекає попереду. На нас чекає складний матч із Колумбією, але ми виконали головне завдання – вийшли з групи. Я допоміг команді, яка зіграла чудово, і ми йдемо далі", – сказав Роналду.

Зазначимо, що в поєдинку проти Узбекистану 41-річний нападник оформив дубль. Завдяки цьому він став найстаршим футболістом в історії чемпіонатів світу, якому вдалось забити два м'ячі в одному матчі.

Також капітан португальців – перший гравець, який забивав на шести Мундіалях. Загалом на світових першостях він має у своєму активі десять голів і два асисти.