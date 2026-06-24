Зберігає навіть запах поту: сестра Роналду показала особливу футболку брата після розгрому на ЧС-2026

Катя Авейру опублікувала емоційний допис після розгрому Узбекистану на ЧС-2026. Сестра Кріштіану Роналду показала стару футболку брата та заявила, що вона досі зберігає його запах, піт і сліди боротьби.

Після яскравої перемоги збірної Португалії над Узбекистаном (5:0) у другому турі чемпіонату світу-2026 емоціями поділилася сестра Кріштіану Роналду — Катя Авейру.

У своєму Instagram вона опублікувала фотографію у старій футболці легендарного форварда та присвятила братові зворушливий допис, який швидко привернув увагу фанатів.

"З тобою до самої смерті і після, у вічність. Ми разом, мій брат, моя кров. Наша гордість. Це та сама футболка, яка досі зберігає його запах — запах боротьби та рішучості. На ній залишилися сліди трави й поту бійця, людини, яка пристрасно любить футбол, свою справу та свою країну", — написала сестра нападника.

Нагадаємо, Кріштіану став одним із головних героїв зустрічі проти Узбекистану, відзначившись одразу кількома рекордами.

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Зазначимо, що згодом, у португальця спитали про можливу зустріч із Аргентиною в 1/4 фіналу ЧС-2026, проте легендарний форвард знову проігнорував це питання.

Раніше повідомлялося, що сестра Роналду розкритикувала збірну Португалії за провал у матчі проти Конго.