Тренер збірної Португалії пояснив, чому жодного разу не замінив 41-річного Роналду на ЧС-2026

Наставник збірної Португалії Роберто Мартінес оцінив фізичний стан і гру Кріштіану Роналду у матчі третього туру чемпіонату світу-2026 проти Колумбії (0:0).

Його слова передає Record.

Він пояснив, чому вирішив не замінювати 41-річного капітана, який усі поєдинки групового етапу провів від першої до останньої хвилини.

"Кріштіану – нападник, гравець, який здійснює рухи у штрафному майданчику. Нам дуже важливо адаптуватися та синхронізуватися з цими рухами. Кріштіану в хорошій фізичній формі, ми стежимо за його станом, і він був дуже хороший. Тепер у нас є чотири дні на відновлення. Ми стежимо за всіма однаково", – сказав Мартінес.

Зазначимо, що португальці пробились у раунд плейоф із другого місця у групі. Вони здобули одну перемогу та двічі зіграли внічию.

В 1/16 фіналу підопічні Роберто Мартінеса зіграють проти Хорватії. Гра відбудеться 3 липня та розпочнеться о 2:00 за київським часом.