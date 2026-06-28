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Дуель за перше місце групи К: визначився найкращий гравець матчу Колумбія – Португалія

Софія Кулай — 28 червня 2026, 05:19
Дуель за перше місце групи К: визначився найкращий гравець матчу Колумбія – Португалія
Діогу Кошта
instagram.com/diogomcosta99

Голкіпер збірної Португалії Діогу Кошта отримав нагороду за підсумками матчу 3-го туру групового етапу ЧС-2026 з футболу, у якому його команда розписала нульову нічию з Колумбією.

Воротар здійснив шість сейвів та став найкращим гравцем протистояння.

26-річний футболіст Порту допоміг "лузітанам" фінішувати на другому місці у квартеті К (5 балів), пробившися до плейоф поточного Мундіалю. Команда Роберто Мартінеса поступилася лише збірній Колумбії (7 очок).

Також із цієї групи боротьбу продовжить ДР Конго, яка розбила у заключному поєдинку Узбекистан 3:1.

Відзначимо, що Кошта провів свій 46-й матч за національну команду (37 пропущених голів та 19 "сухих" ігор).

Колумбія у наступній стадії зустрінеться з третім місцем груп D/E/I/J/L, а от Португалія зіграє проти Хорватії, яка посіла другу сходинку у квартеті L.

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