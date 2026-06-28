Мессі забив Йорданії та встановив черговий історичний рекорд чемпіонатів світу

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі відзначився голами в семи поєдинках поспіль у фінальних стадіях чемпіонатів світу з футболу.

39-річний форвард забив у ворота команди Йорданії (3:1) зі штрафного удару в матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу 2026.

Цей гол зробив Мессі першим футболістом в історії, який забивав у семи матчах чемпіонату світу поспіль. Серія аргентинця тягнеться ще з плейоф ЧС-2022 та продовжилася на турнірі 2026 року.

Крім того, аргентинець довів свій рекордний доробок на Мундіалях до 19 голів. Раніше Мессі вже обійшов Мірослава Клозе, який тривалий час утримував рекорд чемпіонатів світу серед чоловіків із 16 м'ячами.

На нинішньому Мундіалі Мессі вже має 6 голів: хеттрик у матчі з Алжиром, дубль проти Австрії та м'яч у ворота Йорданії.

Для Аргентини цей матч уже не мав критичного турнірного значення, адже команда достроково гарантувала вихід у 1/16 фіналу. У першому раунді плейоф чинні чемпіони світу зіграють із Кабо-Верде.