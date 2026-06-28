Тренер Колумбії назвав причину, яка завадила обіграти Португалію на ЧС-2026

Головний тренер збірної Колумбії Нестор Лоренсо відзначив вдалу гру своєї команди у матчі проти Португалії, який закінчився нульовою мировою.

Його слова наводить ФІФА.

Наставник наголосив, що його підопічні награли на перемогу, адже створили біля воріт суперника цілу гору моментів, але забракло їх реалізації.

"Вважаю, що Колумбія провела чудовий матч від початку й до кінця. Думаю, ми заслужили на перемогу – створили дуже багато гольових моментів, але нам забракло реалізації. Хочу привітати хлопців із тим, як вони відпрацювали, адже сьогодні вони були просто неймовірними. Португалія – чудова команда з чудовим тренером, але, на мою думку, сьогодні ми були кращими за них", – заявив 60-річний спеціаліст.

Колумбія не змогла завершити груповий раунд ЧС-2026 із трьома перемогами – дві звитяги та нічия. Попри це команда Лоренсо виграла квартет К (7 балів), пробившись до плейоф турніру.

В 1/16 фіналу колумбійці зустрінуться з третім місцем груп D/E/I/J/L, а от Португалія, яка фінішувала другою, зіграє проти другого місця групи L – Хорватії.

Раніше завершилися заключні матчі у квартеті L, у яких Хорватія та Англія святкували свої перемоги.