Модрич встановив віковий рекорд ЧС

Центральний півзахисник збірної Хорватії Лука Модрич переписав один із рейтингів в історії чемпіонату світу.

Про це повідомляє OptaJoe.

Досвідчений хорват асистував Ніколі Влашичу під час другого взяття "шашкових" у матчі проти Гани (перемога 2:1). Модрич зробив цю результативну дію у віці 40 років та 291 день, що дозволило йому стати найстаршим автором результативної передачі в історії світових першостей.

Жоден інший футболіст в історії ЧС не відзначався асистами в такому солідному віці.

Загалом це 32-га гольова передача для Луки у футболці "полум'яних". Нагадаємо, що попередня зустріч стала для Модрича ювілейною 200-ю за національну команду (29 голів).

Команда Златко Далича фінішувала другою у квартеті L (6 балів), поступившись Англії (7 очок). В 1/16 фіналу ЧС-2026 хорвати зіграють проти команди, яка фінішує другою у групі К.