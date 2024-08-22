Вихованець Шахтаря став гравцем Миная

Вихованець донецького Шахтаря, голкіпер Денис Барченко, став гравцем ужгородського Миная.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

20-річний футболіст виступав за юнацькі команди "гірників" U17 та U19. У сезоні 2019/20 Барченко викликався до збірної України U16, у сезоні 2022/23 входив до складу юнацької збірної U19 у матчах кваліфікації до Євро-2024. За ужгородців Денис гратиме під 99-м номером.

Нагадаємо, напередодні Минай вибув із Кубку України, поступившись сумській Вікторії у третьому етапі змагань.

Також раніше стало відомо, що сербський фахівець Желько Любенович подав у відставку з посади головного тренера клубу, пізніше, асистент тренера Дмитро Бабенко спростував цю інформацію, сам Желько не підтвердив слова Дмитра, сказавши, що це неправда, але через декілька днів він виступив з новим коментарем, заявивши, що залишиться наставником Миная.

Любенович очолив закарпатців наприкінці грудня 2023 року, під його керівництвом клуб провів весняну частину тогорічного чемпіонату України, але не зміг зберегти прописку в УПЛ, посівши 15 місце у підсумковому рейтингу.

На початку сезону-2024/25 Минай отримав можливість повернутися у найвищий дивізіон, адже після зняття Дніпра-1 з чемпіонату України, виконавчий комітет УАФ затвердив проведення перехідного турніру за участі Миная, Металіста 1925, Лівого берега та Епіцентра. У півфіналі турніру закарпатці здолали Епіцентр, але у фіналі розгромно поступилися Лівому Берегу.