Пономаренко, Аліссон та інші: одразу п'ять гравців УПЛ увійшли до рейтингу найперспективніших в EA FC 27

Одразу п'ять футболістів української Прем'єр-ліги потрапили до списку найперспективніших гравців у футбольному симуляторі EA FC 27.

Рейтинг демонструє, наскільки високий потенціал розвитку розробники гри бачать у молодих талантах, які виступають за клуби УПЛ.

Очолює список юний талант Олімпіакоса Густаво Са. Його базовий рейтинг у грі становить 76 балів, а потенційний показник може зрости до 85. Другу позицію посідає нападник київського Динамо Матвій Пономаренко (70 рейтинг), чий потенціал також оцінюють у 85 балів.

Читайте також : Фото Забарний, Лунін і Трубін стали українцями з найвищим рейтингом у EA Sports FC 27

Серед представників українських клубів також опинилися бразильці донецького Шахтаря Аліссон та Кауан Еліас. Їхні базові рейтинги становлять 73 та 71 бал відповідно, а потенціал обох футболістів сягає 83 пунктів.

Такий самий потенціал розробники заклали й захиснику Динамо Тарасу Михавку, чий початковий рейтинг становить 70 балів. Ще один представник Шахтаря, Егіналду, замикає топ-11 із базовою оцінкою 70 та потенціалом 82.

Раніше повідомлялося, що український нападник Жирони Владислав Ванат потрапив до команди тижня в режимі Ultimate Team EA FC 27.