Впевнено і без нервів: підсумки матчу Ліги чемпіонів Шахтар – АЕК

Донецький Шахтар здобув свою дебютну перемогу в Лізі чемпіонів сезону-2026/27.

Підопічні Арда Турана переграли грецький АЕК з рахунком 3:1 у домашньому поєдинку, що відбувся в столиці Великої Британії, Лондоні.

Зіркові та заможні глядачі

Як відомо, свої домашні поєдинки в Лізі чемпіонів Шахтар буде проводити на стадіоні Стемфорд Брідж, що є домашньою ареною Челсі. А Лондон це щось "на-багатому", тому серед глядачів сьогодні були одні з най-най у своїх колах: найбагатша людина України і президент Шахтаря Рінат Ахметов, президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко, найдорожчий український футболіст в історії Михайло Мудрик та три десятки тисяч вболівальників "гірників".

За такої солідної компанії донеччанам було важливо показати достойний результат і вони з цим впорались.

🧡 Rinat Akhmetov received the Football Legend Order 👏 Prestigious award from the UAF marks 30 years of his presidency. ⚒️ FC Shakhtar president Rinat Akhmetov has received the UAF’s highest honour, the Football Legend Order. The award was presented in person by UAF president Andrii Shevchenko 🇺🇦 As the UAF noted, Shakhtar have come a long way over the three decades under Rinat Akhmetov’s leadership. Today, Shakhtar are a modern European club with significant achievements and a strong reputation on the world stage. Despite all the challenges facing Ukrainian football, Shakhtar continue to represent their country with distinction at the highest level and develop young footballers. Andrii Shevchenko, UAF president: – 30 years at the helm of a club is an unprecedented example of dedication to football. Thanks to Rinat Akhmetov’s investment, systematic approach and passion for the game, Shakhtar have reached the highest level in European football. The Football Legend Order is a mark of respect and gratitude from Ukraine’s football community for 30 years of work, victories and love for football. #Shakhtar #Ukraine — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) October 14, 2026

АЕК також не залишився без підтримки, за афінську команду приїхали вболівати декілька сотень грецьких ультрас.

Різкий старт від греків

Грецький чемпіон розпочав матч дуже потужно, вибачте на такому слові, очевидно, що була ставка на швидкий гол. Свої моменти АЕК мав на стартових хвилинах поєдинку, проте Шахтар, стиснувши зуби, вистояв і не пропустив на перших хвилинах, згодом прибравши контроль м'яча до своїх ніг.

Певно, нікого не здивує той факт, що головну роль в Шахтарі відіграють швидконогі бразильці – Аліссон, Педріньйо, Невертон та інші. Саме на них і була зроблена ставка аби розхитувати щільний захист гостей. Південноамериканці плели свої футбольні мережива, але безрезультатно, і в якийсь момент "гірники" припустилися серії помилок, які вилилися в пропущений гол.

Вінісус Тобіас втратив м'яча на фланзі, і АЕК провів блискавичну атаку, відкривши рахунок в матчі зусиллями Ловро Маєра.

В другому таймі АЕК спробував аналогічним наскоком забити свій м'яч, але надійні дії Різника стали на заваді атакувальним потугам гостей. Хоча, до оборони Шахтаря в першій третині другого тайму можуть бути серйозні питання від тренерського штабу, адже неприпустимо допускати настільки вільні зони, коли гравець суперника має 20-30 метрів вільного простору, рухаючись з м'ячем. Тут Бондар з Матвієнко мають дякувати своєму голкіперу за те, що він сьогодні виконав свою роботу на відмінно.

ФК Шахтар

План Б не знадобився

Невідомо, які мотиваційні слова підбирає Арда Туран для своїх гравців, але після пропущеного гола "гірники" і оком не кліпнули, як зрівняли рахунок, ніби і не було тої прикрої контратаки. Так, зрівняти вийшло з доволі сумнівного на нашу користь пенальті, але ж факт є.

Чемпіони України продовжили гнути свою лінію, не даючи супернику жодних шансів. Підопічні Турана зосереджено і чітко діяли в захисті, одразу вмикаючись в пресинг на половині поля суперника. В якийсь момент виникли побоювання, чи вистачить господарів до кінця гри в такому активному режимі, але турецький наставник в цей вечір дуже чітко "прочитав" матч.

У потрібний момент були зроблені необхідні заміни, які освіжили гру команди. Натомість, чим ближче до кінця поєдинку, тим більше втомленими виглядали гравці АЕКа, а це саме те, що було потрібно свіженькому Мендозі, котрий помітно підсилив гру команди в другому таймі.

В останні десять хвилин Шахтарю вдалося забити двічі, а АЕК зумів відповісти лише пострілом в поперечку від ексгірника Олександра Зубкова, що з'явився на полі під кінець поєдинку.

Shakhtar celebrate a 3-1 #UCL win over AEK at Stamford Bridge. Gleiker Mendoza with a stunning strike to round off victory.🇺🇦 https://t.co/rY9PGE2IBh — Ben Jacobs (@JacobsBen) October 14, 2026

Далі – серйозніше

Наступним суперником Шахтаря стане міланський Інтер. Італійський гранд розпочав цю кампанію з двох поразок, програвши Реалу і Брюгге, тому тут не треба бути провидцем, аби сказати, що налаштування в матчі з Шахтарем буде максимальне. Адже і гра перед рідними вболівальниками, і у випадку втрати очок можна ставити під сумнів вихід нерадзуррі" до наступної стадії турніру.

Шахтар же поки що посідає комфортне 11-те місце, але попереду ще шість поєдинків, тому розслаблятися явно не варто.

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Матч Інтер – Шахтар відбудеться 21 жовтня о 22:00.