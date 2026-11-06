Вагітна колишня дівчина зірки Шахтаря звинуватила футболіста у зрадах: розкрила подробиці розриву

Особисте життя нападника донецького Шахтаря Кауана Еліаса опинилося в центрі гучного скандалу. Його колишня дівчина Бруна Ротта, яка вагітна від футболіста, опублікувала 13-хвилинне відео, у якому розповіла про причини їхнього розриву та звинуватила бразильця в неодноразових зрадах.

За словами дівчини, один із таких випадків стався в червні, після вечірки з нагоди визначення статі майбутньої дитини. Еліас нібито вирушив на іншу вечірку та повернувся додому близько другої години ночі напідпитку.

Згодом Бруна отримала повідомлення, скриншоти й аудіозаписи, які, за її твердженням, свідчили про невірність футболіста. Крім того, Ротта заявила, що Кауан вимагав провести тест ДНК, аби підтвердити батьківство.

Попри конфлікт, пара спробувала налагодити стосунки. Еліас прийшов до Бруни з квітами та листівкою, у якій назвав її та майбутню доньку найважливішими людьми у своєму житті. Дівчина пробачила футболіста й згодом приїхала до нього в Україну.

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Однак, як розповіла Ротта, вже після переїзду з нею зв'язалася інша жінка, яка заявила, що мала стосунки з Еліасом у Ріо-де-Жанейро. Бруна нібито отримала понад 30 скриншотів їхнього листування.

За її словами, з повідомлень випливало, що футболіст продовжував спілкуватися з цією жінкою та навіть планував привезти її до України. Після цього вагітна дівчина вирішила остаточно завершити стосунки та повернутися до Бразилії.

🚨FAMOSOS: Virginia começa a seguir o jogador Kauã Elias após comentário em sua foto. https://t.co/ELQzzNYa8q — CHOQUEI (@choquei) October 31, 2026

Також Ротта прокоментувала активність Еліаса під публікацією Вірджинії. За словами Бруни, вона просила футболіста не демонструвати нові романтичні захоплення публічно хоча б до народження їхньої дитини.

Дівчина зізналася, що переживання через розрив серйозно позначилися на її психологічному стані. Вона звернулася по професійну допомогу та, за власними словами, щодня приймає антидепресанти.

Сам Кауан Еліас поки не відреагував на звинувачення колишньої дівчини.

Нагадаємо, пара підтвердила чутки про стосунки наприкінці 2025 року, опублікувавши кадри під час покупок в українському супермаркеті.

Вже у червні 2026-го Бруна Ротта в інтерв'ю бразильським медіа заявила про розрив із нападником Шахтаря. Причиною стали численні докази невірності з боку футболіста.