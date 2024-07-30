Лівий берег розгромив Минай та вийшов в УПЛ

Лівий берег обіграв Минай у вирішальному матчі "Турніру чотирьох" за право зіграти в Українській Прем'єр-лізі.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0.

Лівий берег відкрив рахунок у грі на 20-й хвилині після подачі кутового. Голкіпер Миная впорався з ударом Банади головою, проте був безсильний після добивання Данила Сухоручко. Подвоїв перевагу "жовто-зелених" Олег Синиця, який крученим ударом з кута штрафного майданчика поцілив під стійку.

У другій половині гри остаточний рахунок у матчі встановив Микола Когут. Півзахисник після передачі Сухоручка пробив голкіпера Миная.

УПЛ — Українська Прем'єр-ліга

Фінал турніру чотирьох, 30 липня

Лівий берег (Київ) — Минай 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 20 Сухоручко, 2:0 - 29 Синиця, 3:0 - 65 Когут

Нагадаємо, що Лівий берег у серії пенальті сенсаційно обіграв Металіст 1925 у півфіналі мінітурніру. Минай, відігравшись наприкінці поєдинку з Епіцентром, також вирвав путівку до фіналу в серії одинадцятиметрових.