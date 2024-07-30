Лівий берег розгромив Минай та вийшов в УПЛ
Лівий берег обіграв Минай у вирішальному матчі "Турніру чотирьох" за право зіграти в Українській Прем'єр-лізі.
Поєдинок завершився з рахунком 3:0.
Лівий берег відкрив рахунок у грі на 20-й хвилині після подачі кутового. Голкіпер Миная впорався з ударом Банади головою, проте був безсильний після добивання Данила Сухоручко. Подвоїв перевагу "жовто-зелених" Олег Синиця, який крученим ударом з кута штрафного майданчика поцілив під стійку.
У другій половині гри остаточний рахунок у матчі встановив Микола Когут. Півзахисник після передачі Сухоручка пробив голкіпера Миная.
УПЛ — Українська Прем'єр-ліга
Фінал турніру чотирьох, 30 липня
Лівий берег (Київ) — Минай 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 20 Сухоручко, 2:0 - 29 Синиця, 3:0 - 65 Когут
Нагадаємо, що Лівий берег у серії пенальті сенсаційно обіграв Металіст 1925 у півфіналі мінітурніру. Минай, відігравшись наприкінці поєдинку з Епіцентром, також вирвав путівку до фіналу в серії одинадцятиметрових.