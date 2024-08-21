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Зоря впевнено пройшла аматорську Олімпію: результати третього етапу Кубку України

Ігор Чернявський — 21 серпня, 15:00
Зоря впевнено пройшла аматорську Олімпію: результати третього етапу Кубку України
УАФ

Сьогодні, 21 серпня, проходить 6 матчів третього попереднього етапу Кубку України.

В першому поєдинку ігрового дня Зоря без проблем перемогла представника аматорської першості — Олімпію з Савинець, що на Полтавщині.

Кубок України
Третій попередній етап, 21 серпня

Олімпія — Зоря 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 — Ндур 25, 0:2 — Слесар 28, 1:2 — Ковтун 50, 1:3 — Горбач 56, 1:4 — Яцик 90+1

Також сьогодні відбудуться ще 5 матчів:

  • Пробій Городенка — Інгулець (15:00)
  • Минай — Вікторія (16:00)
  • Колос — Оболонь (17:00)
  • Миколаїв — Буковина (17:00)
  • Карпати — Чорноморець (18:00)
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Кубок України

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