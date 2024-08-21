Зоря впевнено пройшла аматорську Олімпію: результати третього етапу Кубку України
УАФ
Сьогодні, 21 серпня, проходить 6 матчів третього попереднього етапу Кубку України.
В першому поєдинку ігрового дня Зоря без проблем перемогла представника аматорської першості — Олімпію з Савинець, що на Полтавщині.
Кубок України
Третій попередній етап, 21 серпня
Олімпія — Зоря 1:4 (0:2)
Голи: 0:1 — Ндур 25, 0:2 — Слесар 28, 1:2 — Ковтун 50, 1:3 — Горбач 56, 1:4 — Яцик 90+1
Також сьогодні відбудуться ще 5 матчів:
- Пробій Городенка — Інгулець (15:00)
- Минай — Вікторія (16:00)
- Колос — Оболонь (17:00)
- Миколаїв — Буковина (17:00)
- Карпати — Чорноморець (18:00)