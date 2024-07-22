УАФ оголосила дати проведення "Турніру чотирьох"

Матчі "Турніру чотирьох", який визначить 16-го учасника чемпіонату України-2024/25, пройдуть 26 та 30 липня.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Як раніше повідомляло "ТаТоТаке" виконавчий комітет УАФ затвердив проведення перехідного турніру за участі Миная, Металіста 1925, Лівого берега та Епіцентра. Півфінали пройдуть 26 липня, а фінал — 30-го.

Хто з ким зіграє стане відомо вже сьогодні, 22 липня. Склад півфінальних пар визначиться сліпим жеребом. У разі нічиїх в основний час передбачена серія пенальті (без овертаймів).

Нагадаємо, така ситуація в УПЛ склалася через зняття Дніпра-1. У дніпровському клубі залишилося лише три співробітники.