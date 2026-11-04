Це 11-метровий удар: ексарбітр ФІФА оцінив суперечливий епізод у матчі Шахтаря зі Спортингом в ЛЧ

Колишній український футбольний арбітр Олег Орєхов, який у минулому обслуговував матчі єврокубків, висловився щодо суперечливого епізоду в поєдинку Шахтаря зі Спортингом (0:1) у четвертому турі основного етапу Ліги чемпіонів. На його думку, донецька команда мала отримати право на пенальті.

Під час однієї з атак "гірників" захисник Вінісіус Тобіас із флангу увірвався до штрафного майданчика суперника. Там проти нього діяли одразу двоє футболістів Спортинга, один із яких, Едуардо Куарежма, пішов у жорсткий підкат і збив бразильця.

Попри контакт у власному штрафному майданчику, арбітр не призначив одинадцятиметровий удар.

😳 Shakhtar cephesinin penaltı beklediği pozisyonda hakem oyunu devam ettirdi. ℹ️ Sporting, sahadan 1-0 galip ayrıldı. https://t.co/BOaf11bzc5 — Lüpen Sports (@Lupen_Sports) November 3, 2026

Олег Орєхов в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" розібрав цей момент і заявив, що, виходячи з відеоповтору, суддя мав вказати на позначку.

"Виходячи з цього відео, це одинадцятиметровий удар, тому що м'яч перебуває в грі після передачі, а гравець Спортинга збиває футболіста в карному майданчику. Тобто це порушення правил – одинадцятиметровий удар. Але, на жаль, цей результат не змінити. Так що всі наші емоції, як завжди, нікому не потрібні", – сказав Орєхов.

Нагадаємо, у 1 турі "гірники" зіграли внічию з ПСВ (1:1), у 2-му здолали АЕК (3:1), а в попередньому турі в більшості поступились Інтеру (0:1).

Після чотирьох зіграних турів на рахунку команда Арди Турана 4 набраних очки.