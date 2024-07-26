Минай у серії пенальті здолав Епіцентр у півфіналі Турніру чотирьох

Епіцентр та Минай визначили другого фіналіста "Турніру чотирьох" за право замінити Дніпро-1 в Українській Прем’єр-лізі.

Основний час завершився з рахунком 3:3. У серії післяматчевих пенальті точнішими виявилися гравці Миная.

Епіцентр відкрив рахунок на 12-й хвилині, коли Миколи Миронюка увірвався у штрафну суперника та розібрався із захисником та голкіпером (1:0). Минай зрівняв рахунок після пострілу Владислава Вакули з-за меж штрафного майданчика (1:1).

На початку другої половини гри Дмитро Пріхна скористався помилкою захисника та переправив м'яч у пусті ворота (1:2). Епіцентр відповів одразу двома влучними ударами головою. Спочатку передачу з флангу замкнув Іван Бендера, а згодом Данило Кравчук вивів команду з Кам'янець-Подільського вперед (3:2).

На 85-й хвилині Епіцентр залишився у меншості, арбітр за грубий фол вилучив Миколу Миронюка. Після цього Минай одразу зрівняв рахунок, Артур Ременяк замкнув передачу зі штрафного (3:3) та фактично перевір протистояння у серію післяматчевих пенальті (за регламентом не передбачені екстратайми).

У серії одинадцятиметрових влучнішими були гравці Миная, які використали всі п'ять своїх ударів. В Епіцентра промах на рахунку Віталія Равлика, удар якого прийняла стійка.

"Турнір чотирьох" за право зіграти в УПЛ

Півфінал

26 липня

Епіцентр (Кам'янець-Подільський) — Минай 3:3 (по пенальті 4:5)

Голи: 1:0 - 12 Миронюк, 1:1 - 19 Вакула, 1:2 - 57 Пріхна, 2:2 - 66 Бендера, 3:2 - 77 Кравчук, 3:3 - 87 Ременяк

Епіцентр: Чернобай, Жмуйда (Савчук 86), В. Кристін (Климець 90+8), Мороз, С. Кристін, Миронюк, Ліповуз (Равлик 62), Беженар (Полюлях 87), Проців (Бендера 62), Кравчук, Запорожець

Минай: Бандура, Дмитрук, Чуєв, Прокопчук, Дворовенко (Кисіль 68), Пріхна, Кораблін, Матюшенко (Скиба 80), Воробчак (Ременяк 46), Гунічев (Шалфеєв 59), Вакула (Демиденко 80)

Попередження: Беженара 51, Кристін 70

Вилучення: Миронюк 85

У фіналі "Турніру чотирьох" Минай зустрінеться з Лівим берегом, який напередодні здолав Металіст 1925. Матч відбудеться 30 липня.