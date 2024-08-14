Причин багато: Любенович — про рішення піти у відставку

Сербський фахівець Желько Любенович підтвердив, що хоче піти у відставку з посади головного тренера Миная.

Про це він сказав у коментарі для Sport.ua.

"Так, підтверджую, що вчора я подав у відставку. Так і було", — сказав Любенович.

Сьогодні, 14 серпня, його помічник Дмитро Бабенко повідомив, що ця інформація не відповідає дійсності. Сам Любенович зізнався, що асистент знав про його рішення.

"Він був у курсі. Можливо, він просто втомився від дзвінків журналістів, які дзвонили йому цілий день – от і вийшло так. Кому повідомив? Спочатку спортивному директору Сергію Білану, а потім президенту клубу Валерію Пересоляку. Спортивному директору – наживо, а президенту – телефоном. Білан не прийняв мою відставку, а президент сказав, що обговоримо все під час зустрічі. Зустрічі ще не було. Поки що чекаю на цю зустріч. Навіть якщо ця зустріч відбудеться, я все одно буду на тренерській лаві у грі з Прикарпаттям. Як буде потім – все залежить від нашої розмови із Валерієм Пересоляком. Чому подав у відставку? Не хотілося б про це говорити. Причин багато. Виліт з УПЛ? Ні, це взагалі не причина. Я був готовий працювати у Першій лізі, для мене це не є проблемою", — сказав Желько.

У останньому матчі під його керівництвом Минай обіграв Скалу 1911 у матчі Кубку України.