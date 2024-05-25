Полісся у єврокубках, Минай та Металіст 1925 вилетіли: результати 30 туру УПЛ

25 травня були зіграні 7 матчів останнього, 30 туру чемпіонату України з футболу-2023/24.

Полісся, завдяки сенсаційній перемозі над Шахтарем (2:0), зуміло обійти Рух та посісти 5 місце в Українській Прем'єр-лізі. Відтак команда з Житомира у наступному сезоні представлятиме Україну у кваліфікації Ліги конференцій.

У нижній частині турнірної таблиці відбулася розв'язка боротьби за виживання в УПЛ. Металіст 1925 та Минай поступились Вересу (1:2) та Кривбасу (0:3) відповідно. Команди посіли останні два місця та вилетіли з чемпіонату.

Зазначимо, що рівняни, здолавши в очному поєдинку харківський колектив, здобули право боротися за місце в УПЛ у перехідних матчах. Така сама доля чекає й Оболонь, яка завершила чемпіонат 14-ю.

Чемпіонат України — УПЛ

30 тур, 25 травня

Зоря (Луганськ) — Колос (Ковалівка) 0:1

Гол: 0:1 — Дієго Каріока 75.

Кривбас (Кривий Ріг) — Минай (Ужгород) 3:0

Голи: 1:0 — Понєдєльнік 38, 2:0 — Кузик 42, 3:0 — Кожушко 66.

Металіст 1925 (Харків) — Верес (Рівне) 1:2

Голи: 0:1 — Дахновський 33, 0:2 — Гайдучик 62, 1:2 — Юрченко 73.

Оболонь (Київ) — Олександрія 0:3

Голи: 0:1 — Безерра 24, 0:2 — Ковалець 49, 0:3 — Безерра 61.

Полісся (Житомир) — Шахтар (Донецьк) 2:0

Голи: 1:0 — Педріньйо 27 (аг), 2:0 — Ернандес 29.

Рух (Львів) — Динамо (Київ) 1:2

Голи: 0:1 — Діалло 52, 1:1 — Дідик 63, 1:2 Царенко — 77.

Чорноморець (Одеса) — Дніпро-1 0:2

Голи: 0:1 — Очеретько 45+1, 0:2 — Третяков 73.

Турнірна таблиця УПЛ