Любенович: Я залишаюся у Минаї

Сербський фахівець Желько Любенович пояснив рішення залишитися у Минаї.

Про це тренер розповів після перемоги над Прикарпаттям у Першій лізі, цитує його UA-Футбол.

"Я залишаюся в команді. Усі ті проблеми, які були, ми вирішили. Я залишаюся, щоб досягти тих цілей, які перед нами стоять", — сказав Любенович.

Напередодні Желько заявив, що подав заяву про відставку. Щоправда, її керівництво клубу не прийняло.

Нагадаємо, Любенович очолив закарпатців наприкінці грудня 2023 року, під його керівництвом клуб провів весняну частину тогорічного чемпіонату України, але не зміг зберегти прописку в УПЛ, посівши 15 місце у підсумковому рейтингу.

На початку сезону-2024/25 Минай отримав можливість повернутися у найвищий дивізіон, адже після зняття Дніпра-1 з чемпіонату України, виконавчий комітет УАФ затвердив проведення перехідного турніру за участі Миная, Металіста 1925, Лівого берега та Епіцентра. У півфіналі турніру закарпатці здолали Епіцентр, але у фіналі розгромно поступилися Лівому Берегу.