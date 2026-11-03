Зірковий легіонер Шахтаря вперше стане батьком: пара опублікувала зворушливий пост у соцмережах

Уругвайський захисник донецького Шахтаря Алан Маттурро та його кохана Патрісія Родрігес поділилися особливою новиною — пара очікує на народження своєї першої спільної дитини.

Радісною звісткою закохані поділилися в Instagram, опублікувавши зворушливе повідомлення про майбутнє поповнення в родині. Патрісія також не приховувала емоцій від вагітності та присвятила малюку особливі слова.

"Ми починали удвох, навіть не уявляючи, що одного дня частинка нас обох зростатиме всередині мене", — написала кохана футболіста.

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Закохані зізналися, що вже з нетерпінням чекають на зустріч із малюком. Хоча вони ще не бачили його обличчя, не чули сміху та не могли обійняти, проте вже відчувають до нього безмежну любов.

"І тепер починається найпрекрасніша пригода нашого життя… Скоро нас буде троє", — підсумувала пара.

Раніше повідомлялося, що відома сербська тенісистка народила дитину від зіркового футболіста Атлетіко.