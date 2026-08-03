Карпати розгромили Кривбас, історичний матч Епіцентра та феєрія Шахтаря: підсумки 1-го туру УПЛ

Новий сезон-2026/27 Української Прем'єр-ліги офіційно стартував. Уже перший тур приніс кілька несподіваних результатів.

Загалом було зіграно сім поєдинків. Матч між Динамо та Лівим Берегом було перенесено на грудень через участь киян у єврокубках.

"Чемпіон" у традиційному огляді підбиває підсумки першого туру УПЛ.

П'ятниця, 31 липня

Субота, 1 серпня

Неділя, 2 серпня

Понеділок, 3 серпня

Середа, 2 грудня

Динамо – Лівий Берег

Впевнений старт Зорі

Поєдинок у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського між Зорею та Колосом відкрив ігрову програму першого туру. Під час літньої перерви команди зазнали певних змін у складі, і якщо ковалівці уникли критичних втрат та провели підсилення, то про луганців такого не скажеш. Проте перебіг подій на полі спростував усі прогнози.

Вилучення на 8-й хвилині зустрічі захисника Колоса Микити Бурди зіграло ключову роль. Команда Віктора Скрипника скористалася чисельною перевагою та завдяки голам Пилипа Будківського та Федора Задорожного здобула впевнену перемогу.

ФК Колос

Колос навіть у меншості не виглядав безпорадним. Шикарні шанси не використали Ібрагім Кане та двічі Андрій Цуріков. Варто відзначити надійну гру голкіпера Зорі Владислава Рибака, який прийшов з Металіста. Багато в чому завдяки його сейвам Зоря розпочала чемпіонат з перемоги.

Для тренера переможців гра проти Колоса стала ювілейною 200-ю на топ-рівні біля керма різних клубів.

Відеоогляд матчу Зоря – Колос

Вдалий експеримент Франа Фернандеса

Наприкінці минулого чемпіонату Кривбас перервав безпрограшну серію Карпат в УПЛ, яка тривала вісім матчів. Тож у підопічних Франа Фернандеса була додаткова мотивація взяти реванш за прикру поразку.

Іспанський фахівець здивував вибором центрфорварда на гру проти Кривбасу. На вістрі атаки вийшов номінальний лівий вінгер Ян Костенко. Вихованець полтавського футболу відіграв так, ніби всю кар'єру провів на позиції нападника. 23-річний футболіст заробив пенальті, відзначився голом та асистом, допомігши партнерам по команді здобути розгромну перемогу з рахунком 4:1.

Дуже впевнено відіграв новачок "левів" Назарій Русин, який повернувся в УПЛ після не надто вдалого вояжу до Туманного Альбіону. У першій же грі вінгер оформив результативну передачу.

Назарій Русин ФК Карпати

Щодо Кривбасу, то тренерському штабу Патріка ван Леувена доведеться провести чималу роботу. Наразі новачки криворіжців виглядають "сируватими" для УПЛ. Втім, у минулому чемпіонаті в команду нідерландського фахівця теж ніхто не вірив.

Відеоогляд матчу Кривбас – Карпати

Повернення туру

20-річний вінгер Харкова Рамік Гаджиєв через важку травму пропустив практично весь минулий сезон. Повноцінне повернення сталося у матчі проти Вереса.

Гаджиєв вийшов на поле за рахунку 0:0, отримавши в розпорядженні 12 хвилин ігрового часу. Цього виявилося цілком достатньо для гравця молодіжної збірної України. Влучний удар Раміка на 90-й хвилині приніс Харкову важливу перемогу над суперником.

ФК Харків

Харків'яни мали безліч гольових моментів, але підвела реалізація. Верес був близьким до здобуття виїзного балу, проте не вистачило концентрації на останніх хвилинах зустрічі.

Наразі складно оцінити турнірні перспективи Харкова в боротьбі за медалі. У команді Бартуловича з'явилося багато новачків. Від швидкості їхньої інтеграції залежатимуть турнірні здобутки "золотисто-багряних", адже майстерності їм не бракує.

Відеоогляд матчу Харків – Верес

Голи-красені в матчі Чорноморець – Полісся

Команда Руслана Ротаня приїхала до Одеси після вильоту з Ліги конференцій і прагнула реабілітуватися в чемпіонаті. Головний тренер провів вимушену ротацію складу, випустивши у старті п'ять нових гравців.

Початок зустрічі став холодним душем для житомирських "вовків". Грузинський легіонер "моряків" Гіоргі Робакідзе забив шедевральний гол метрів з 28, заставши зненацька досвідченого Георгія Бущана.

Відповідь Полісся вийшла не менш вражаючою. Вінгер "вовків" Владислав Велетень після передачі Богдана Михайличенка ювелірним ударом з гострого кута поцілив у дальній кут воріт голкіпера Чорноморця Кінгслі Аніагбосо.

Владислав Велетень ФК Полісся

Згодом Велетень додав до голу ще й асист, віддавши точну передачу на Ігора Краснопіра. Гол нападника Полісся, який вийшов на заміну замість Миколи Гайдучека, виявився переможним у грі.

Житомиряни здобули непросту перемогу. Натомість Чорноморець не виглядає "хлопчиком для биття" та може створити проблеми будь-якому фавориту чемпіонату.

Відеоогляд матчу Чорноморець – Полісся

Історичний матч для Епіцентра

Команда з Хмельниччини вперше після виходу в УПЛ провела домашній матч на рідному стадіоні в Кам'янці-Подільському. Понад 2,5 тисячі глядачів прийшли підтримати своїх улюбленців.

ФК Епіцентр

На підсумок поєдинку вплинув суперечливий пенальті на 59-й хвилині. Півзахисник Оболоні Артем Кулаковський намагався вибити м'яч зі штрафного майданчика, однак у момент підкату Вадима Сидуна влучив тому в ногу. Після перегляду VAR арбітр призначив пенальті.

Цей епізод надломив гостей. Підопічні Сергія Нагорняка скористалися розгубленістю Оболоні, забивши три м'ячі. У складі Епіцентра дублем відзначився іспанець Хоакін Сіфуентес, який реалізував два пенальті. Ще один гол на рахунку Миколи Миронюка.

Відеоогляд матчу Епіцентр – Оболонь

Перша нічия сезону

Буковина повернулася в елітний дивізіон після 32-річної перерви. На початку чемпіонату "жовто-чорні" проводитимуть домашні матчі у Львові через заміну газону на стадіоні в Чернівцях.

ФК Буковина

ЛНЗ проводив матч проти Буковини на тлі виснажливого поєдинку проти Гента в Лізі конференцій. Попри втому віцечемпіони переважали суперника за більшістю статистичних показників. Не вистачило лише одного – забитого м'яча.

Наприкінці зустрічі "жовто-чорні" могли вирвати перемогу, але Максим Войтіховський не реалізував два стовідсоткові моменти. Буковина відзначила повернення до еліти нічиєю у матчі з віцечемпіоном минулого сезону.

Відеоогляд матчу Буковина – ЛНЗ

Бразильська феєрія Шахтаря

Чинний чемпіон України розпочав чемпіонат поєдинком проти Кудрівки. Головний тренер "гірників" Арда Туран довірив місце в основі лише одному новачку – Глейкеру Мендозі.

Перед матчем здавалося, що Шахтар не матиме проблем із суперником, якому багато хто прогнозує роль одного з головних аутсайдерів сезону. Втім, до перерви Кудрівка змусила чинного чемпіона понервувати й показала, що легких матчів у новому сезоні не буде.

Після швидкого гола Аліссона "гірники" дещо втратили концентрацію та пропустили перед самою перервою. Підопічні Олександра Протченка вдало розіграли стандарт, а Артур Думанюк, якого захисники залишили без опіки, відновив рівновагу.

У другому таймі клас Шахтаря дався взнаки. Хеттрик Кауана Еліса зняв питання щодо переможця. Ще один гол у ворота Кудрівки забив Лука Мейрейліш, який реалізував свій момент через кілька секунд після виходу на поле.

Відеоогляд матчу Шахтар – Кудрівка

Турнірна таблиця

Після стартового туру шість команд набрали максимум очок. Шахтар очолив турнірну таблицю завдяки найкращій різниці забитих і пропущених м'ячів.

На другій позиції розташувалися львівські Карпати, а третім іде Епіцентр.

На дні турнірної таблиці опинилися Оболонь та Кудрівка, які зазнали розгромних поразок.

Що далі

Наступний, 2-й тур УПЛ розпочнеться у суботу, 8 серпня. Ігрова програма триватиме до понеділка, 10 серпня. Центральним поєдинком стане протистояння двох фаворитів сезону – Полісся та Харкова. Не менш інтригуючими будуть матчі Зоря – Кривбас та Карпати – ЛНЗ.

У другому турі Шахтар зустрінеться з Епіцентром, а Динамо проведе перший матч у новому сезоні УПЛ проти Вереса.